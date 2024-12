O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) deu início, no dia 25 de novembro, a uma ampla frente de trabalho no município de Vilhena, especificamente na KAPA 144, popularmente conhecida como Estrada da Resina.

A operação, que promete recuperar quase 70 km de estrada, inclui serviços como cascalhamento, patrolamento, limpeza lateral, corte de morros e levantamento de greide, todos executados com um alto nível de qualidade técnica para garantir durabilidade e eficiência.

A proporção dessa operação é histórica e foi viabilizada após a intervenção da deputada estadual Rosangela Donadon.

O DER, por meio da sua 9ª Residência Regional, iniciou a recuperação com duas frentes de trabalho de grande porte. Para reforçar a força-tarefa, a Coordenadoria de Operações e Fiscalização (COF), composta por maquinários e operadores de várias residências do estado, uniu forças e foi enviada para Vilhena.

Essa mobilização trouxe ao município: 15 caminhões basculantes, 3 escavadeiras hidráulicas (PC), 3 rolos compactadores (1 chapa e 2 pés de carneiro), 3 motoniveladoras, 1 retroescavadeira, 1 caminhão comboio para suporte, 2 caminhões-pipa, 2 caminhões prancha, 1 micro-ônibus. Somando-se a essa estrutura, a equipe local da 9ª Residência em Vilhena contribuiu com: 9 caminhões caçamba, 1 escavadeira hidráulica (PC), 1 motoniveladora, 1 caminhão comboio e 1 caminhão-pipa.

Atualmente, o número de profissionais envolvidos no trabalho chega a 51 operadores e engenheiros, refletindo a magnitude e a organização da força-tarefa.

DEPUTADA ROSANGELA DONADON RECONHEÇE ESFORÇOS

A deputada estadual Rosangela Donadon agradeceu ao governador Coronel Marcos Rocha por atender prontamente ao seu pedido e viabilizar essa importante operação. Ela também parabenizou a 9ª Residência, por meio do residente Rogério Henrique, pelo excelente trabalho que está sendo realizado, e estendeu seus agradecimentos à equipe da Coordenadoria de Operações e Fiscalização (COF), coordenada igualmente por Rogério Henrique, pela dedicação e comprometimento.

AGRICULTORES COMEMORAM FRENTE AMPLA DE TRABALHO

O impacto dessa força-tarefa tem gerado grande entusiasmo e satisfação entre os agricultores locais, que são a classe mais diretamente beneficiada pela recuperação das estradas. Diversos produtores têm se manifestado, destacando que a iniciativa é um marco para a região. “Com quase 70 km de estrada recuperada e um trabalho de altíssimo nível, nossas condições de transporte vão melhorar significativamente. Isso representa um alívio para quem depende dessas vias para escoar a produção”, afirmou um dos agricultores locais.

A operação proporciona não apenas maior facilidade para o transporte de insumos e mercadorias, mas também reduz os custos logísticos e aumenta a competitividade dos produtos agrícolas e pecuários da região.

IMPORTÂNCIA PARA VILHENA E REGIÃO

Essa força-tarefa reforça o comprometimento do governo estadual e da deputada Rosangela Donadon em atender às demandas da população e investir na infraestrutura essencial para o desenvolvimento regional. A recuperação das estradas é vital para garantir a trafegabilidade segura, o escoamento eficiente da produção e o acesso das comunidades rurais aos serviços da cidade.

Com serviços de alta qualidade e uma estrutura robusta, a operação reflete o esforço conjunto para transformar as condições das estradas e melhorar significativamente a vida de quem depende delas. É um marco histórico para Vilhena e toda a região do Cone Sul do estado.