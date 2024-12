Cacoal transformou-se no epicentro das discussões ambientais de Rondônia nesta quarta-feira (11/12), ao sediar a 1ª Conferência Intermunicipal do Meio Ambiente (CIMA).

O evento, realizado no auditório do Ministério Público, reuniu cerca de 130 participantes dos municípios de Cacoal, Pimenta Bueno, São Filipe, Espigão do Oeste, Primavera de Rondônia, Parecis e Ministro Andreazza para debater soluções climáticas locais e eleger representantes para a etapa estadual.

Na abertura do evento, o Secretário Municipal de Meio Ambiente, Edson Vander Lenzi Kawai, enfatizou que “o momento exige ações concretas e participação efetiva da sociedade”. A conferência, que teve como tema central “Emergência Climática: O Desafio da Transformação Ecológica”, contou com três palestrantes especialistas em suas áreas.

O ecólogo Diogo Caiafa Moreira Lopes de Faria iniciou as discussões abordando os desafios da transformação ecológica. Na sequência, o engenheiro agrônomo Emerson Bessi Alves apresentou estratégias de mitigação e preparação para desastres. Completando o ciclo de palestras, o biólogo Danilo Degra da Silva discutiu aspectos da transformação ecológica e justiça climática.

A conferência resultou na eleição de 11 delegados que representarão a região na 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente, seguindo critérios de representatividade que incluem a participação de mulheres, pessoas negras e representantes de povos tradicionais e indígenas.

“Esta conferência marca um momento histórico para nossa região, demonstrando que as soluções para os desafios climáticos nascem do diálogo e da participação social”, destacou a educadora Ambiental da Semma, professora Lucen Baine R. Santos, ressaltando que o evento contou com amplo apoio institucional, incluindo o Ministério Público de Rondônia, secretarias municipais e estaduais, SEDAM, OAB Subseção de Cacoal, Conselho da Saúde, instituições de ensino, Câmara de Vereadores, cooperativas e organizações da sociedade civil.

PROPOSTAS APROVADAS

As discussões foram organizadas em cinco eixos temáticos, cada um conduzido por especialistas que mediaram os debates e sistematizaram as propostas:

Eixo I – Mitigação

Mediador: Arthur Borgonhoni Pacheco (SEMMA)

Estabelecimento de parcerias público-privadas para recuperação de nascentes e áreas degradadas Investimentos em infraestrutura sustentável, incluindo sistemas de drenagem, saneamento e mobilidade urbana, com incentivos para veículos limpos

Eixo II – Adaptação e Preparação para Desastres

Mediadora: Dra. Rúbia Valéria Marchioreto (OAB/COMDEMA)

Elaboração de Planos Comunitários de Gestão de Riscos Climáticos Implementação de sistema de monitoramento climático integrado, incluindo estações meteorológicas e alertas

Eixo III – Transformação Ecológica

Mediadora: Dra. Juscidalva Rodrigues de Almeida (E.E.E.M. Carlos Drumond de Andrade)

Implementação de infraestrutura verde urbana e áreas de lazer sustentáveis Gestão integrada de resíduos sólidos com ênfase em reciclagem e geração de energia

Eixo IV – Justiça Climática

Mediador: Ecólogo Diogo Caiafa Moreira Lopes de Faria (DSEI/Vilhena)

Fortalecimento da participação de grupos vulneráveis nos processos decisórios Criação de fundos de justiça climática em diferentes esferas governamentais

Eixo V – Governança e Educação Ambiental

Mediadora: Eng. Agrônoma Monalissa Dias da Silva (EMATER/COMDEMA)