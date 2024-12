A poucos dias de sua posse como prefeito de Colorado do Oeste, Edmilson Rodrigues de Almeida, conhecido como “Edinho da Rádio”, concedeu uma entrevista exclusiva ao Extra de Rondônia, compartilhando suas expectativas, prioridades e os desafios que enfrentará a partir de 1º de janeiro de 2025.

Edinho afirmou que está psicologicamente preparado para assumir o cargo, embora sinta ansiedade por conta de decisões ainda pendentes, como a definição completa de sua equipe de secretários. “Acredito que até o dia da posse tudo estará organizado, para começarmos os trabalhos imediatamente”, declarou.

Entre as prioridades apontadas para o início de sua gestão estão a manutenção de contratos essenciais, como os de médicos, medicamentos e transporte escolar. Segundo ele, a equipe de transição está trabalhando para assegurar a continuidade desses serviços. “Estamos analisando a situação do município e preparando um relatório para começar os trabalhos com clareza e foco”, explicou.

Edinho destacou que um dos maiores desafios será lidar com compromissos financeiros assumidos pela gestão anterior, como o financiamento para a instalação de uma usina fotovoltaica, ainda não operacional. “Precisamos colocar essa usina em funcionamento rapidamente para que o município comece a economizar com energia e possa pagar o financiamento com mais tranquilidade”, afirmou.

Ele também enfatizou a necessidade de melhorias nas estradas vicinais, dada a geografia desafiadora do município. Além disso, mencionou projetos para o hospital municipal, incluindo a manutenção de cirurgias e a renovação da infraestrutura.

Ele também destacou planos para o setor agrícola, como o fortalecimento do programa “Porteira Adentro” e a construção de poços artesianos para pequenos produtores que enfrentam dificuldades com abastecimento de água.

O prefeito eleito se comprometeu a manter um bom relacionamento com os vereadores, reforçando sua experiência como parlamentar. “Independente de quem ocupar a presidência, buscarei uma relação de respeito e colaboração com a Câmara”, garantiu.

Edinho revelou conversas com deputados estaduais, federais e senadores, que prometeram destinar recursos para Colorado do Oeste. “Já temos garantias de investimentos importantes para 2025. Nossa meta é ampliar essas parcerias para trazer mais benefícios à população”, afirmou.

Ao encerrar a entrevista, Edinho desejou boas festas à população. “Desejo que cada família de Colorado do Oeste tenha um final de ano abençoado e cheio de alegria. Tenham paciência e confiança: juntos construiremos um futuro melhor para nossa cidade”, concluiu.