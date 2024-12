DELEGADOS DO SICOOB FRONTEIRAS Em Cacoal/RO, aconteceu a tradicional CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO do SICOOB FRONTEIRAS, que reuniu delegados e conselheiros da renomada cooperativa financeira no último dia de novembro. Na ocasião foi apresentada a prestação de contas das ações e resultados alcançados ao longo de 2024, e exaltada a importância da participação ativa dos delegados e conselheiros na construção e fortalecimento da cooperativa. Na foto parte dos cooperados DELEGADOS CONSELHEIROS DO SICOOB FRONTEIRAS Em Cacoal/RO, aconteceu a tradicional CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO do SICOOB FRONTEIRAS, que reuniu delegados e conselheiros da renomada cooperativa financeira no último dia de novembro. Na ocasião foi apresentada a prestação de contas das ações e resultados alcançados ao longo de 2024, e exaltada a importância da participação ativa dos delegados e conselheiros na construção e fortalecimento da cooperativa. Na foto o presidente CARLOS BIAZI com a maioria dos CONSELHEIROS

ANIVERSÁRIO DE VERA BIAZI Em Cacoal/RO, na próxima terça-feira, DIA 17, a cirurgiã-dentista VERA LÚCIA BENTO BIAZI comemora aniversário ao lado do esposo Carlos Biazi presidente do SICOOB FRONTEIRAS. Na foto o casal no jantar de Confraternização de Final de Ano da renomada cooperativa.

ASSESSOR JURÍDICO DO SICOOB FRONTEIRAS Na foto o advogado VORNEI BERNARDES DA COSTA assessor jurídico do SICOOB FRONTEIRAS com sua esposa Cristina Bená da Costa na Confraternização de Final de Ano da renomada cooperativa. DIRETORES DO SICOOB FRONTEIRAS Na foto os diretores de Administração TIAGO ZANDONÁ e de Negócios JOSÉ APARECIDO RODRIGUES do SICOOB FRONTEIRAS na Confraternização de Final de Ano da renomada cooperativa

FAÇA TEST DRIVE NO SUV FIAT HYBRID Alta performance, agora com motor HÍBRIDO, com menos consumo e mais autonomia, agora você tem com os modelos FIAT PULSE e FASTBACK nas concessionárias PSV FIAT em Cacoal e Rolim de Moura do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA. Na foto a atenciosa consultora de vendas Sueli Ribeiro da PSV CACOAL

CASA & DECORAÇÃO Em um dos elegantes showrooms na CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, a maior e mais completa loja de móveis e decoração de Rondônia, registrei a festejada artista plástica GUTTA MATOS recepcionada por BRUNA LIRA no lindo ambiente decorado pela arquiteta e pela equipe de arquitetos de seu STUDIO 7B.

ELEGANTE SHOWROOM Na CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, registrei LUISA DE FREITAS que foi conferir as novidades do ambiente decorado pelos arquitetos JOÃO REIS e THAUANE SPIÇA, na maior e mais completa loja de móveis e decoração de Rondônia, com seus diversos showrooms.

VALESKA ROCHA VISITA SHOWROOM Registrei na tradicional e elegante CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, a maior e mais completa loja de móveis e decoração de Rondônia, a advogada e empresária Valeska Rocha Pena Carvalho do COPACABANA Beatch Tennis, que foi conferir o lindo showroom decorado pela arquiteta JOICE SOUZA.