O município de Primavera de Rondônia foi contemplado com mais R$ 500 mil, assegurados pelo deputado Cirone Deiró (União Brasil).

Os recursos estão sendo investidos na recuperação das estradas rurais. “Tenho trabalhado para apoiar o agricultor em suas principais necessidades, como o patrolamento e cascalhamento das estradas e a aquisição de equipamentos e implementos agrícolas”, disse o deputado.

Cirone Deiró disse que o governador coronel Marcos Rocha tem agido com sensibilidade e empenho no que diz respeito a liberação de recursos para os produtores rurais. “Com o apoio do governador, estamos avançando no fortalecimento da nossa agricultura”, afirmou.

O prefeito Eduardo Bertoletti Siviero também destacou a importância do apoio do governador e do deputado. Segundo ele, os recursos serão suficientes para patrolar quase 100 por cento das estradas rurais do município. “A recuperação das estradas vai garantir mais segurança, conforto e comodidade aos nossos produtores”, disse.

Eduardo Bertoletti afirmou ainda que Cirone Deiró é um parceiro de primeira hora de Primavera de Rondônia e que já assegurou investimentos para diversas áreas do município. “Recentemente estivemos inaugurando um auditório e agora recebemos mais esses recursos para a recuperação de nossas estradas”, informou.