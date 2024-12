Neste domingo, 15, Vilhena se prepara para um evento que promete marcar a temporada natalina: o “Sabores do Natal”.

A partir das 10h, o Parque de Exposição será transformado em um espaço de celebração e confraternização, reunindo boa gastronomia, música ao vivo e atrações para todas as idades.

O destaque culinário do dia será o costelão assado, acompanhado de um cardápio diversificado preparado para agradar todos os gostos.

Segundo Moisés Barbosa da Silva, organizador do evento, o objetivo é criar um ambiente aconchegante e propício para unir famílias e amigos em torno do espírito natalino. “Queremos proporcionar uma experiência memorável, com boa comida, diversão e um ambiente acolhedor”, afirmou.

O público infantil terá uma atenção especial com atividades gratuitas, como pula-pula, pipoca e algodão doce. Crianças de até 10 anos terão entrada gratuita, reforçando o compromisso com um evento acessível e inclusivo.

A trilha sonora da festa ficará por conta de apresentações ao vivo, começando com a cantora gospel Miriam Dias. O evento também contará com os artistas Rafinha Moraes e Alipe Alves, que prometem animar o público com música sertaneja dançante.

Além disso, o evento é uma ótima oportunidade para empresas que buscam celebrar o fim de ano com suas equipes. Pacotes empresariais ainda estão disponíveis, oferecendo uma chance de unir colaboradores em um ambiente festivo e descontraído.

Os participantes que desejarem levar seus próprios pratos, copos e talheres são bem-vindos a fazê-lo. No entanto, para maior comodidade, o evento também disponibilizará descartáveis para todos os presentes.

Organizado pela Céu Eventos, com apoio da Fundação Cultural de Vilhena, o “Sabores do Natal” tem ingressos à venda por R$ 45,00. As reservas podem ser feitas pelos telefones (69) 99389-3618 e (69) 99963-4782.