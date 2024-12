A Clínica Vizon Saúde fica localizada na Avenida Curitiba, 3591, Jardim das Oliveiras. Fundada em 2013 como Clínica Vizon Odontologia, expandiu seus serviços e estrutura, tornando-se um espaço multidisciplinar que também oferece infraestrutura para profissionais da área da saúde.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, o Dr. Luan de Souza, responsável pela Clínica Vizon Saúde, compartilhou as mais recentes inovações do espaço, que celebra 12 anos de atuação no mercado.

Além dos tradicionais atendimentos odontológicos, como implantes, tratamento endodôntico (canal), restaurações, extrações, limpezas, raspagens, aparelhos ortodônticos, clareamento dentário, atendimento a crianças, botox, preenchedores e próteses, a clínica agora disponibiliza salas para locação.

De acordo com o Dr. Luan, as novas salas são semi-mobiliadas e equipadas com ar-condicionado, televisão, pia e móveis de escritório. “O profissional só precisa trazer seus equipamentos para começar a trabalhar”, explica.

A estrutura foi projetada para atender a diferentes especialidades, como nutrição, fisioterapia, estética, medicina, psicologia, fonoaudiologia, entre outras áreas da saúde. A clínica também conta com recepção, copa, estacionamento e banheiros adaptados, garantindo comodidade tanto para profissionais quanto para pacientes.

Com essa expansão, a Clínica Vizon Saúde reafirma seu compromisso com a saúde e o bem-estar da população, oferecendo serviços de qualidade em um ambiente moderno e acolhedor.

Interessados em locar as salas ou em conhecer os serviços da clínica podem entrar em contato pelo telefone/WhatsApp (69) 3322-8343. O atendimento é realizado de segunda a sexta, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h.

>>> Clique na imagem para ampliar >>>