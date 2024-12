A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) apresentou uma indicação ao Poder Executivo.

A proposta, que também foi direcionada à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (SESESC), busca a adoção de medidas imediatas para solucionar a inconstância nos serviços de urgência e emergência pelos números 190 e 193 em Guajará-Mirim.

Segundo a parlamentar, as frequentes falhas no funcionamento dessas linhas comprometem gravemente a prontidão e a eficiência no atendimento de situações emergenciais, colocando vidas em risco.

A deputada destacou que é imprescindível garantir a estabilidade operacional dos serviços, assegurando que estejam sempre ativos e disponíveis para atender às demandas da população. Em sua justificativa, ela reforçou que a instabilidade nas linhas de emergência não apenas atrasa atendimentos, mas também expõe os cidadãos a situações de extrema vulnerabilidade. “Estamos lidando com vidas humanas. Quando um serviço essencial como essa falha, as consequências podem ser irreversíveis. É urgente que providências sejam tomadas”, afirmou Dra. Taíssa.

Entre as soluções sugeridas pela parlamentar estão a revisão e o aprimoramento da infraestrutura tecnológica, bem como o treinamento adequado para os operadores que atuam nesses serviços. Dra. Taíssa também destacou a importância de investimentos contínuos para garantir a manutenção e o pleno funcionamento das linhas de emergência. “A prontidão e a confiabilidade são requisitos indispensáveis. É necessário assegurar que, em situações de emergência, a população tenha acesso imediato ao suporte necessário”, ressaltou.

A parlamentar também fez questão de enfatizar que a situação em Guajará-Mirim exige atenção redobrada. Segundo ela, os moradores da região não podem continuar enfrentando dificuldades para acessar um serviço tão fundamental. “Cada minuto conta quando falamos de emergências. Essa inconstância precisa ser resolvida de maneira definitiva”, declarou.

A indicação apresentada agora seguirá para análise do governo estadual e das demais entidades competentes. A expectativa é que as medidas necessárias sejam implementadas com celeridade, garantindo que a população de Guajará-Mirim tenha acesso a serviços de emergência ágeis, eficientes e confiáveis.