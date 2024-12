Na manhã desta sexta-feira, 13, Edmilson Rodrigues de Almeida, conhecido como Edinho da Rádio, foi diplomado como prefeito de Colorado do Oeste.

A cerimônia aconteceu na Câmara de Vereadores e foi presidida pela juíza eleitoral Miriam Nascimento de Souza. O evento oficializa o resultado das eleições e marca o início de uma nova etapa de gestão no município a partir de 1º de janeiro de 2025.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Edinho destacou a emoção de alcançar este marco tão almejado, especialmente por ser sua terceira tentativa de se eleger ao cargo. “É uma conquista muito especial. Minha expectativa é a melhor das melhores. Estamos montando uma grande equipe para trabalhar pelo bem de Colorado e de seu povo”, afirmou o prefeito diplomado.

Edinho também aproveitou para agradecer a presença do atual prefeito, José Ribamar de Oliveira, que participou da cerimônia e irá transmitir o cargo no início do próximo ano.

Além de Edinho, também foram diplomados a vice-prefeita eleita, Maria Marlúcia de Almeida, e os vereadores que irão compor a legislatura 2025-2028. Confira os nomes:

Hélio Rodrigues dos Santos, Fábio da Silva Souza, Martinho de Souza Rodrigues, Tatiane Inácio dos Santos, Sandra Ribeiro dos Santos Grey, Michelly dos Santos Martins, Ataíde Ribeiro Gonçalves, Gilmar Gonçalves do Santos, José Carlos dos Reis, Ivandro Anton Buzanello e Jair Ramos de Souza.

A cerimônia marca o encerramento oficial do processo eleitoral no município e abre espaço para os preparativos da nova administração, que promete trabalhar com empenho para o desenvolvimento de Colorado do Oeste e a melhoria da qualidade de vida da população.