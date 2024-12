O senador Jaime Bagattoli (PL) foi um dos 19 votos contrários à regulamentação da Reforma Tributária que acabou aprovada, nesta quinta-feira (12), no plenário do Senado Federal.

Entre os diversos temas que envolvem a regulamentação, Jaime chamou a atenção para o mais preocupante de todos eles, o Imposto sobre o Valor Agregado (IVA) que, após as mudanças defendidas pelo atual Governo, pode chegar a 28%, o maior valor entre os países do mundo.

Para o senador, a taxa deve afastar os investimentos no país e, principalmente, agravar ainda mais o cenário econômico dos estados que integram a região Norte.

“Como já sabem, meu voto é não a essa proposta por diversos motivos, sendo o principal deles o fato de que o Brasil passará a ter uma das maiores alíquotas do planeta, inviabilizando por completo o desenvolvimento do país. Até porque quem investirá no país que ostenta a maior alíquota do mundo? Aprovar a reforma como ela está é decretar a falência do Brasil e jogar a nossa economia em completo atraso. E adianto que a repercussão deverá ser ainda mais negativa aos estados do Norte que já sofrem para atrair investimentos, empresas e indústrias para a nossa região. Não podemos concordar com isso”, afirmou o senador.

Após ser aprovada, a reforma agora retorna à Câmara Federal que deve votar a proposta ainda este ano para encaminhá-la à sanção presidencial.