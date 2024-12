Evelyn Teixeira, presidente da Fundação Cultural de Vilhena (FCV), entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia para informar que foram sanadas as irregularidades apontadas pela equipe do Corpo de Bombeiros (CB), nas instalações elétricas da iluminação natalina na praça Nossa Senhora Aparecida, no centro de Vilhena.

Ela explicou que a FCV foi notificada pelo CB ainda na terça-feira, 10, e que depois a entidade comunicou o caso à população, informando que as instalações elétricas da iluminação natalina estariam em manutenção na mesma terça-feira, 10, e quarta-feira, 11.

Evelyn disse que os reparos foram executados e já, na quarta-feira, o pessoal do CB retornou à praça para análise e liberou a decoração natalina no mesmo dia. Garante, ainda, que as luzes estarão ligadas na noite desta sexta-feira.

“Todas as observações foram sanadas. Já tínhamos entrado em contato com a empresa responsável pela iluminação natalina, com um técnico vindo à cidade para deixar tudo organizado. O CB nos autorizou a ligar as luzes, porque não há risco algum. O que nos foi solicitado, regularizamos no mesmo dia”, explica a representante da cultura vilhenense.

O CASO

O Extra de Rondônia levou o caso à tona após informação do Ministério Público sobre denúncia apontando irregularidades na instalação elétrica que poderia estar colocando em risco a população que transita no local (leia mais AQUI).