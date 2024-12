Na quarta-feira (11), Valdir Carlos da Silva (UB), vice-prefeito eleito de Cerejeiras, foi diplomado pela Justiça Eleitoral em uma cerimônia que reuniu autoridades e a comunidade local.

Na ocasião, Valdir conversou com o Extra de Rondônia e compartilhou suas metas e perspectivas para a gestão municipal, ressaltando o compromisso com uma administração voltada para todos os cerejeirenses.

Valdir, que é contador e servidor público do município, destacou sua experiência técnica como diferencial no novo cargo. “Meu primeiro papel é agradecer à nossa sociedade pelos votos que recebemos. Vou atuar junto à Secretaria de Fazenda e na gestão de convênios de Cerejeiras. Além de ser vice-prefeito, continuarei sendo um técnico preparado para trabalhar por uma Cerejeiras para todos”, afirmou.

Sobre o processo de transição entre as gestões, Valdir ressaltou que o município se encontra em boa situação técnica e financeira, mas reconheceu os desafios que estão por vir. “A transição está tranquila, apesar de algumas pendências que precisamos resolver. Cerejeiras é um município estabilizado, mas que precisa de melhorias. Estamos prontos para enfrentar esses desafios e buscar avanços”, explicou.

O vice-prefeito destacou que a prioridade da nova gestão será atender às necessidades da população de baixa renda. “Nossa função é trabalhar por uma Cerejeiras mais justa, independente de partido ou ideologia. Vamos focar em moradias populares, melhorias na educação e nas creches, para que as famílias possam trabalhar com segurança para seus filhos. O objetivo é oferecer melhores condições para as classes menos favorecidas”, disse Valdir.

Com a diplomação concluída, Valdir reforçou seu compromisso com a comunidade e garantiu que trabalhará para tornar Cerejeiras um município mais inclusivo e próspero. A cerimônia marca o início de uma nova fase na administração local, com expectativas de avanços nas áreas sociais e estruturais.