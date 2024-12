Acionada pela Central de Operações, a guarnição da Patrulha Reforço deslocou-se à Rua 1509, no bairro Cristo Rei, em Vilhena, para atender a uma ocorrência de roubo.

No local, em contato com a solicitante, os policiais foram informados de que sua filha, menor de idade, estava sozinha em casa quando dois homens mascarados invadiram o imóvel. Sob ameaças, os criminosos renderam a adolescente e furtaram diversos objetos.

Entre os itens levados estavam dois perfumes (um Lili lançamento e um Glamour Black), quatro camisetas masculinas (incluindo uma de time de futebol do Cuiabá, uma do Flamengo, uma camisa de pesca branca e azul com estampa de peixe e outra rosa). Os bandidos também danificaram o controle remoto da televisão e consumiram cervejas que estavam no local.

Ainda segundo o relato da mãe, os criminosos empurraram a jovem contra a parede, causando uma pancada na cabeça que a fez perder a consciência. A adolescente não se recordava de detalhes sobre o meio de fuga ou a direção tomada pelos suspeitos.

Dado que os autores mexeram em diversos objetos, a perícia técnica foi acionada para tentar coletar possíveis impressões digitais no local.

Durante a coleta de informações para o registro da ocorrência, a menor relatou dores nas partes íntimas, mas afirmou não se lembrar se havia sido abusada por um dos criminosos.

A vítima foi imediatamente encaminhada ao Hospital Regional para a realização de exames. Contudo, os profissionais de saúde orientaram que fosse registrado o boletim de ocorrência para que a autoridade policial solicitasse os exames cabíveis.

A polícia segue investigando o caso.