A diplomação dos eleitos em Cerejeiras trouxe um marco importante: após três legislaturas consecutivas sem representação feminina, duas mulheres assumirão cadeiras na Câmara Municipal.

O evento, realizado nesta semana, contou com a presença de Irlei Kreusch (PDT) e Gercimara Alves Barbosa (PP), as duas vereadoras que representarão as mulheres no Parlamento.

O Extra de Rondônia acompanhou a cerimônia e conversou com as parlamentares eleitas sobre o desafio e a responsabilidade de representar a classe feminina no Legislativo municipal.

Irlei Kreusch destacou seu compromisso em defender os direitos das mulheres e combater a violência de gênero. “Com certeza, estamos preparadas para estar defendendo principalmente a nossa classe feminina. A história de melhorias e a conscientização em questão de violência contra mulheres são prioridades. Nós chegamos para representar, de forma geral, toda a classe feminina”, afirmou ao site.

Já Gercimara Alves Barbosa enfatizou sua disposição em ser uma ponte entre as mulheres e o Parlamento, com atenção especial às questões empresariais e ao atendimento direto da população. “As mulheres estarão bem representadas. Nosso gabinete estará aberto para atender, ouvir opiniões e trabalhar em conjunto. Nós estamos à disposição, e, como representantes, precisamos caminhar juntos”, ressaltou.

O retorno da representação feminina na Câmara de Cerejeiras é visto como um avanço significativo na luta pela igualdade de gênero na política local, fortalecendo a voz das mulheres em um espaço historicamente dominado por homens. A diplomação marca o início de uma nova fase no Legislativo municipal, com expectativas de que as vereadoras eleitas façam a diferença em suas atuações ao longo do mandato.

A cerimônia, que reuniu eleitos e autoridades locais, encerrou o ciclo eleitoral de 2024 no município, reforçando o compromisso dos parlamentares em trabalhar em prol da comunidade cerejeirense.