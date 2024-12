Depois de um longo período, a Câmara Municipal de Colorado do Oeste volta a ter uma bancada feminina composta por três integrantes: Michelly dos Santos Martins, Sandra Ribeiro dos Santos Grey e Tatiane Inácio dos Santos.

As vereadoras foram diplomadas na cerimônia realizada na manhã da última sexta-feira, 13, marcando um momento histórico para a representatividade feminina no município.

Na atual legislatura (2021 – 2024), a vereadora Maria Marlúcia (atual vice-prefeita eleita) representa a classe feminina nesse parlamento.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, as vereadoras destacaram a importância desse marco para Colorado do Oeste e reforçaram seus compromissos com a população.

Michelly dos Santos Martins comemorou o aumento da presença feminina no Legislativo. “Agora, nós mulheres vamos contribuir muito com o crescimento e desenvolvimento do nosso município. Isso irá refletir positivamente junto aos demais vereadores, para que possamos somar nesta gestão. Quero estar à disposição para servir, representar e buscar melhorias para nossa comunidade dentro das minhas possibilidades”, afirmou ao site.

Tatiane Inácio dos Santos também celebrou a conquista. “Fico muito feliz e agradecida à população por confiar seu voto em nós, mulheres. Esse aumento da representatividade feminina na Câmara é de suma importância, não apenas aqui em Colorado, mas em todo o Brasil. Vamos buscar conhecimento e trabalhar por mais qualidade de vida e conforto para a nossa população, além de incentivar outras mulheres a estarem junto conosco nesse processo”, declarou.

Sandra Ribeiro dos Santos Grey destacou o papel da mulher como protagonista. “A população demonstrou a necessidade de envolver as mulheres na política e em decisões importantes. É gratificante ver que estamos ocupando esses espaços. Vamos trabalhar pela população, pelas mulheres e pelos mais vulneráveis, sempre buscando um Colorado mais igualitário e justo”, disse.

A bancada feminina promete ser uma voz ativa para defender os interesses da população, em especial das mulheres e dos grupos mais vulneráveis. As vereadoras assumem seus mandatos em 1º de janeiro de 2025, marcando o início de uma legislatura que promete ser histórica para o município.