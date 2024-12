Na manhã da última sexta-feira, 13, Maria Marlúcia de Almeida foi diplomada como vice-prefeita de Colorado do Oeste em cerimônia realizada na Câmara de Vereadores.

Eleita em outubro com 3.550 votos, Marlúcia assume o cargo em 1º de janeiro de 2025, ao lado do prefeito Edmilson Rodrigues de Almeida, conhecido como Edinho da Rádio.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, a vice-prefeita compartilhou suas expectativas e planos para o mandato, ressaltando o compromisso com o desenvolvimento do município e a busca por melhorias para a população.

Maria Marlúcia agradeceu o apoio da população e destacou a importância de trabalhar em união. “Estamos prontos para dar continuidade aos trabalhos da melhor forma possível, pedindo a Deus sabedoria e discernimento em todas as ações. Vamos buscar, junto à comunidade e aos secretários que irão assumir, oferecer o que há de melhor para Colorado do Oeste, seguindo os planos de governo do prefeito Edinho”, afirmou.

Sobre o papel da vice-prefeita, Marlúcia revelou que foi convidada para assumir a Secretaria de Assistência Social, mas decidiu permanecer como vice, colaborando em todos os setores conforme necessário. “Estarei cobrindo as funções do prefeito em suas ausências e ajudando em tudo o que for necessário para o avanço do nosso município”, explicou ao Extra de Rondônia.

Maria Marlúcia, que possui ampla experiência política com quatro mandatos como vereadora e quatro como secretária de Assistência Social, destacou a importância da representatividade feminina na política. “O papel da mulher na política vem avançando em todo o Brasil, e é essencial que estejamos à frente dos trabalhos, defendendo a família e as mulheres. Aqui em Colorado, temos agora três vereadoras eleitas, o que reforça ainda mais essa presença feminina”, celebrou.

Encerrando a entrevista, a vice-prefeita deixou uma mensagem de esperança e união para o povo de Colorado do Oeste. “Desejo que Deus abençoe a todos com saúde, paz e harmonia. Vamos trabalhar com fé e força para fazer o município crescer e avançar, sempre em busca do melhor para a nossa população”, concluiu.

A posse de Maria Marlúcia e Edinho da Rádio ocorrerá no dia 1º de janeiro de 2025, marcando o início de um novo capítulo na administração de Colorado do Oeste.