Na última sexta-feira (13), a prefeita reeleita de Pimenteiras do Oeste, Valéria Aparecida Marcelino Garcia (União Brasil), foi oficialmente diplomada em cerimônia realizada na Câmara Municipal de Vereadores às 10h.

O vice-prefeito eleito, Rafael Souza (MDB), e os vereadores eleitos também receberam seus diplomas, encerrando o processo eleitoral e habilitando-os para tomar posse em 1º de janeiro de 2025.

COMPROMISSO REAFIRMADO

Durante a cerimônia, Valéria Garcia expressou sua gratidão aos eleitores e reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento do município. “Quero agradecer aos eleitores que mais uma vez me deram a honra de administrar o município. Hoje reafirmo o compromisso de trabalhar, com toda dedicação, para fazer de Pimenteiras cada vez mais justa e próspera. Meu objetivo sempre será aplicar recursos públicos de forma responsável, beneficiando as áreas que trazem mais benefícios para nossa população”, destacou a prefeita.

Com a diplomação, Pimenteiras do Oeste se prepara para mais um ciclo de governança, com lideranças reafirmando o compromisso de continuar promovendo o desenvolvimento do município.

VEREADORES ELEITOS

Além da prefeita e do vice, os seguintes vereadores eleitos também foram diplomados: Professor Armindo Leite (União Brasil), Dôra Cavalcante (PL), Professora Irene Alves (MDB), Jesus Reginaldo (União Brasil), Letícia Souza (União Brasil), Jorgiano Garcia (União Brasil), Jean Tavares (MDB), Alan Teodoro (MDB) e Denner Windeson, conhecido como “Maninho” (PP).