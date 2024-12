Na manhã deste domingo, 15 de dezembro, o gerente de uma fazenda na região de Chupinguaia procurou o quartel da Polícia Militar para registrar uma tentativa de homicídio e o roubo de uma motocicleta.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o gerente relatou à polícia que recebeu uma mensagem de seu funcionário, identificado como C.H.M.S., informando que estava internado no hospital de Chupinguaia. Na mensagem, o funcionário afirmou ter sido vítima de um golpe de faca e do roubo de sua motocicleta.

Preocupado, o gerente foi ao hospital, onde conversou com C.H., que relatou o ocorrido. Segundo ele, por volta das 4h da manhã, estava em um bar e, ao sair para ir embora com sua motocicleta, foi atingido por um golpe de faca e caiu ao solo.

A vítima afirmou não ter conseguido identificar quem o agrediu, mas percebeu a presença de mais de uma pessoa conversando próximo a ele. Após o ataque, os criminosos roubaram sua motocicleta, uma Honda Bros NXR 160 de cor azul, placa NEF-5H62, registrada em Cacoal, e fugiram.

Devido à gravidade de seu estado, C.H., precisou ser transferido para o Hospital Regional de Vilhena, onde segue em tratamento.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Vilhena, que dará continuidade às investigações.