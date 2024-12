Uma guarnição foi acionada pela Central de Operações da Polícia Militar para atender uma ocorrência de ameaça de morte e suposto estrupo de vulnerável, em Vilhena.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, ao chegar no local, em contato com a vítima, amásia do suspeito, ela relatou aos policiais que seu companheiro havia ingerido bebida alcoólica em um estabelecimento e após ficou agressivo. Com isso, arrumou confusão com o comerciante.

O suspeito saiu do local e foi até sua casa e pegou uma faca dizendo que iria matar o comerciante. Porém, ao retornar ao comércio, o proprietário havia fechado.

Entretanto, a amasia disse que foi atrás do companheiro tentando que ele desistisse da ideia, porém, o homem estava transtornado por não encontrar o desafeto e disse que ia matar alguém e foi para cima dela.

Neste momento, ela correu e pediu para que ele não fizesse isso pois a confusão não era com ela, e conseguiu acalmar o companheiro e posteriormente ele perguntou onde estava seu aparelho celular, a vítima disse que não sabia, talvez estivesse no caminhão. Com isso, ele foi até o veículo procurar o celular, porém quando chegou no caminhão, a filha da vítima havia ido buscar o aparelho dela que também tinha deixado no veículo.

O suspeito pegou a menina e jogou na cama do caminhão e começou a passar a mão no corpo dela, certo momento começou a tirar o short dela, foi quando sua mãe chegou e perguntou o que estava acontecendo, assustado o suspeito disse que nada.

Porém, diante da situação a vítima ficou apreensiva e perguntou a sua filha o que tinha acontecido, a menina contou que ele estava passando a mão pelo corpo dela e que a mais de um ano isso vem acontecendo e que o suspeito chegou a passar o pênis nas suas partes íntimas.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido para à Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência registrada para providências cabíveis.