Um homem identificado como Francisco José da Silva, de 72 anos, pioneiro na cidade de Cerejeiras, faleceu neste domingo, 15, em um acidente de moto na BR-174, entre Comodoro e Vilhena. Francisco conduzia uma motocicleta Honda CB 300 no momento do ocorrido.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, Francisco trabalhava como pedreiro em Cerejeiras e frequentemente viajava de motocicleta. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas. Não há confirmação se ele perdeu o controle do veículo ou sofreu um mal súbito, o que pode ter causado a queda.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Mato Grosso foi acionada para atender à ocorrência e isolou a área para a realização da perícia. Após os procedimentos iniciais, o corpo foi encaminhado para uma funerária em Pontes e Lacerda (MT), onde será submetido a necropsia. Em seguida, será transportado pela Funerária Bom Jesus para Cerejeiras, onde será velado e sepultado.