Na noite de domingo (15), por volta das 22h35, a Polícia Militar atendeu a um acidente de trânsito envolvendo múltiplos veículos na Avenida Melvin Jones, bairro Cristo Rei, em Vilhena.

O sinistro teve início quando um automóvel de placas NDD-9469, conduzido por M.A., colidiu com a traseira de uma caminhonete de cor preta, placas ELR-1J65, que estava estacionada regularmente. Após o impacto, o veículo ainda atingiu duas motocicletas estacionadas próximas, identificadas pelas placas SLK-0D86 e OHM-0D75.

Testemunhas relataram que o condutor do automóvel seguia no sentido BR-364 e, após a colisão, tentou fugir do local. No entanto, devido a uma falha mecânica no veículo, não conseguiu evadir-se. A dinâmica preliminar aponta que o motorista perdeu o controle do automóvel, causando danos significativos na traseira da caminhonete e comprometendo a estrutura das motocicletas.

A guarnição da Polícia Militar foi acionada e adotou os procedimentos de praxe, incluindo a sinalização e a preservação do local do acidente. Apesar dos danos materiais consideráveis, não houve vítimas, motivo pelo qual a perícia técnica não foi acionada.

No momento da abordagem, o condutor do automóvel apresentava sinais evidentes de embriaguez, como odor de álcool, fala alterada e capacidade psicomotora comprometida. A chave do veículo foi entregue na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) juntamente com o condutor, que teve sua versão dos fatos registrada para análise e possíveis responsabilizações legais.

Os veículos estacionados foram liberados para seus proprietários, enquanto o automóvel do infrator permaneceu no local devido às avarias e à ausência de meios para remoção. Além disso, as medidas administrativas não puderam ser aplicadas por falta de convênio com o órgão de trânsito responsável.