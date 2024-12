Em reunião com o secretário da Secretaria da Fazenda (SEFIN), Luís Fernando, a deputada estadual Dra Taissa Sousa (Podemos) destacou a relevância da isenção fiscal para a borracha in natura, um dos principais produtos da economia de Guajará-Mirim e suas reservas. A medida, que já conta com o apoio do governador Marcos Rocha, está prevista para entrar em vigor no ano de 2025 e promete trazer benefícios significativos para a região.

A borracha in natura é uma das produções mais representativas da cidade de Guajará-Mirim, e a isenção fiscal será um importante passo para fomentar a cadeia produtiva local. Segundo Dra. Taissa Sousa, a implementação da medida não só fortalecerá a economia do município, como também abrirá novas oportunidades de emprego e renda para os trabalhadores da região. A medida também visa reduzir custos para os produtores e incentivar o desenvolvimento sustentável da atividade.

“O fortalecimento da borracha in natura, que é um produto estratégico para nossa economia, vai resultar em um círculo virtuoso de desenvolvimento. Não apenas os produtores serão beneficiados, mas toda a cadeia produtiva, gerando mais empregos, renda e melhores condições de vida para nossa população”, afirmou Dra. Taissa Sousa.

A expectativa é de que, com a aprovação da isenção fiscal em 2025, Guajará-Mirim ganhe destaque no cenário regional e nacional como um polo produtivo de borracha, incentivando a diversificação econômica e a integração de novos mercados. A deputada também destacou a importância do apoio do governador Marcos Rocha, que tem mostrado compromisso com as demandas da população e o crescimento das regiões do interior do Estado.

A medida, que deve ser formalizada nas próximas etapas do processo legislativo, promete ser um marco para o fortalecimento da economia local e a melhoria da qualidade de vida da população de Guajará-Mirim.