Nesta segunda-feira, 16, o espírito natalino tomou conta do município de Ministro Andreazza com a entrega de mais de 300 cestas básicas às famílias em situação de vulnerabilidade. A ação, promovida com recursos do mandato do deputado estadual Cássio Gois (PSD), proporcionou um Natal mais digno e especial para centenas de lares.

Durante a solenidade de entrega, o deputado destacou a importância de iniciativas solidárias para acolher as famílias que mais precisam. “Este é um momento de amor, solidariedade e partilha. A nossa missão é estar ao lado do povo, principalmente em datas tão especiais e simbólicas como o Natal”, afirmou o parlamentar.

A entrega ocorreu em um evento organizado pela Assistência Social do município, contando com a participação do prefeito Mila da Agricultura (PSD), vice-prefeito Mário Fofão (PSD), vereadores, líderes comunitários e de toda a população beneficiada. Ao todo, 310 cestas foram distribuídas, contendo itens essenciais, como arroz, feijão, óleo, farinha e outros gêneros alimentícios indispensáveis para a ceia de Natal.

O projeto, intitulado “Natal Especial”, é resultado de uma parceria entre o mandato do deputado estadual Cássio Gois e a Assistência Social do município. Além da entrega das cestas, o projeto busca fortalecer laços comunitários, trazendo um sorriso ao rosto de crianças, adultos e idosos.

“Nosso compromisso é com a melhoria da qualidade de vida e com a dignidade das famílias. Agradeço a todos que colaboraram para que este momento acontecesse, em especial, a vereadora e parceira Mariana Boldrini (PSD) que nos fez esta solicitação tão nobre”, acrescentou o deputado, emocionado com a recepção calorosa da população.

Ao final, Cássio Gois reforçou seu compromisso em continuar investindo em projetos sociais que fazem diferença na vida dos cidadãos rondonienses. “Desejo a todos um Natal abençoado, com muita paz e harmonia. Que possamos seguir juntos construindo um futuro melhor para todos”, concluiu o deputado.