No último sábado, 14 de dezembro, o Instituto Federal de Rondônia (IFRO) em Vilhena foi palco de uma importante conquista para o esporte local. O Projeto “Lutando para um Futuro”, uma iniciativa do Grupo de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas (GPRED) de Vilhena, com apoio da Associação dos Servidores da Polícia Federal de Vilhena, sagrou-se tricampeão estadual de Taekwondo.

Segundo informações enviadas pela assessoria da PF ao Extra de Rondônia, “desde 2022, a equipe vem se destacando no cenário estadual e, em 2024, conseguiu classificar três atletas para o Nacional Estudantil, com destaque para Gabriel Carneiro, de 12 anos, que conquistou uma medalha de bronze em Recife (PE)”.

Os responsáveis pelo projeto destacaram outra importante realização. “Na última sexta-feira, 13, após seis anos de atividades, os alunos João Pedro de Aquino, de 17 anos, e Camila Mendes, de 16 anos, realizaram o exame de graduação para a faixa preta, um marco que simboliza anos de esforço e dedicação. Ambos também representaram Vilhena com excelência no Campeonato Brasileiro Estudantil, consolidando o município como uma referência na modalidade”.

A coordenação reforça que o principal objetivo do projeto é formar jovens cidadãos. “As artes marciais são uma poderosa ferramenta de transformação. Nosso foco é desenvolver caráter, disciplina e valores que esses jovens levarão para toda a vida. As medalhas são um reflexo do esforço e dedicação deles, mas o que realmente importa são os aprendizados e as lições que ficarão para sempre.”

A conquista do tricampeonato foi possível graças ao apoio de diversas pessoas e instituições. “Queremos expressar nossa gratidão aos pais, mães, Associação dos Servidores da Polícia Federal de Vilhena, Superintendência da Polícia Federal em Rondônia e todos colaboradores que acreditam e apoiam essa iniciativa. Ninguém conquista nada sozinho, e somos muito gratos por cada apoio recebido”.

Por fim, os responsáveis afirmaram que o projeto continuará firme em sua missão. “Com seis anos de história, seguimos transformando vidas através do esporte e esperamos continuar contando com o apoio de todos em 2025, para alcançar ainda mais desafios e novas vitórias”.

