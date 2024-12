Instituições de Rondônia têm registrado economia significativa no consumo de energia elétrica graças ao Programa de Eficiência Energética (PEE), criado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e desenvolvido no estado pela Energisa.

Em 2024, o programa destinou mais de R$ 13 milhões para projetos locais, gerando R$ 1,3 milhão de economia nas contas de energia de instituições e clientes.

Um dos destaques foi o Instituto de Prevenção ao Câncer de Ji-Paraná, que recebeu um investimento de R$ 850 mil para a instalação de um sistema fotovoltaico com 360 placas solares. A iniciativa gerou uma economia de 50% na conta de luz, permitindo que o instituto redirecione recursos para ampliação dos atendimentos à população.

Em Porto Velho, o Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron) foi contemplado com mais de R$ 500 mil. A modernização incluiu um sistema fotovoltaico com 130 placas solares, a aquisição de 25 novos aparelhos de ar-condicionado e refrigeradores com selo Procel, conhecido por serem mais eficientes em relação ao consumo, além da substituição de 130 lâmpadas por modelos LED, que são mais econômicas. As melhorias resultaram em uma redução de 20% nos custos com energia elétrica.

Outro exemplo é o Centro de Reabilitação Neurológica Infantil de Cacoal (Cernic), que recebeu um investimento de R$ 113 mil em 2024. O projeto incluiu a instalação de um sistema de energia solar com mais de 40 placas. No entanto, os investimentos na instituição vêm ocorrendo desde 2022. Além da instalação de outros dois sistemas de placas solares, também foi realizada a substituição de lâmpadas, resultando em um investimento total de R$ 300 mil e uma economia de 50% na conta de energia ao longo desses três anos.

Placas solares instaladas no Cernic de Cacoal

O programa atendeu instituições, mas também beneficiou diretamente famílias de baixa renda. Em 2024, foram distribuídas mais de 400 geladeiras, totalizando mais de 3.300 unidades entregues desde o início das operações da Energisa em Rondônia, há seis anos — o equivalente a mais de uma geladeira por dia para essas famílias. Além disso, 100 ventiladores foram doados e mais de 15 mil lâmpadas antigas substituídas por modelos LED.

Com foco em um mundo cada vez mais sustentável, a Energisa, por meio das ações do PEE, tem incentivado o consumo eficiente de energia elétrica e contribuído para a preservação do meio ambiente. A substituição de equipamentos antigos por versões mais modernas e eficientes reduz significativamente a emissão de CO2 na atmosfera, fortalecendo o compromisso da empresa com a sustentabilidade.