Na noite do domingo (15), a Polícia Militar foi acionada para comparecer à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vilhena, onde um homem chegou ferido por faca. A vítima, identificada como A.C., foi levada ao local por B.A, que informou que o homem apareceu em seu portão todo ensanguentado, pedindo socorro.

B.A afirmou que não sabia quem teria cometido a agressão e que apenas prestou auxílio ao ferido, conduzindo-o à unidade de saúde.

A equipe médica relatou que a vítima apresentava um corte de aproximadamente sete centímetros próximo ao ombro esquerdo e havia perdido uma grande quantidade de sangue.

Enquanto os policiais estavam na UPA, A.C. permaneceu inconsciente, o que impossibilitou a coleta de informações adicionais sobre o ocorrido. O homem foi colocado sob observação médica devido à gravidade dos ferimentos.

As autoridades continuam investigando o caso para identificar o autor do ataque e esclarecer as circunstâncias do crime. A Polícia Militar reforça a importância de qualquer pessoa com informações sobre o ocorrido entrar em contato pelos canais oficiais.