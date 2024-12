Na noite de sábado (14), a Polícia Militar de Vilhena foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na Avenida Major Amarante, no Centro da cidade.

Chegando ao local, a esposa, que é a vítima, relatou que estava com seu esposo numa danceteria, onde ambos começaram a discutir verbalmente.

Decidiram então deixar o local e, durante o deslocamento até o veículo, o homem passou a xingar a esposa, chamando-a de “vagabunda”. Ela pediu para que ele parasse com os xingamentos, mas ele ignorou.

Durante a discussão, ele agrediu a vítima com um chute no rosto, fazendo com que ela caísse no chão. Em seguida, ele passou a chutá-la várias vezes.

Com dificuldade, devido ao machucado no pé esquerdo, a vítima tentou fugir, sendo que populares, que presenciaram a agressão, imediatamente chamaram a polícia. Ao chegar no local, a guarnição encontrou o acusado tentando alcançar a vítima. Foi dada a voz de parada, mas o suspeito não obedeceu, sendo necessário o uso de spray de pimenta para contê-lo. A vítima foi amparada e o agressor, para a segurança de todos, foi algemado.

Diante dos fatos, o agressor foi preso por violência doméstica e lesão corporal, com seus direitos constitucionais sendo informados durante a prisão. Ele foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.

A Polícia Militar reforça que qualquer caso de violência doméstica deve ser denunciado imediatamente.