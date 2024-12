Na manhã desta segunda-feira, 16, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, de Vilhena, realizou reunião com representantes da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, além da presença dos diretores médico, administrativo e financeiro do Hospital Regional Adamastor Teixeira de Oliveira, da gerência de enfermagem, da Coordenação da Atenção Básica e do Diretor da Atenção Especializada.

O encontro teve como objetivo definir as estratégias para a conclusão das ações de 2024 e planejar as metas e programações para o ano de 2025.

Durante a reunião, foram discutidas propostas para a implementação de melhorias nos fluxos e atendimentos entre a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e a atenção básica, buscando uma integração mais eficiente entre os serviços. Também foram apresentados planos para a realização de ações educativas direcionadas à população, visando promover a conscientização sobre saúde preventiva e o uso adequado dos serviços de saúde.

Outro ponto de destaque foi o debate sobre melhorias estruturais e organizacionais para atender de forma ainda mais eficaz os moradores de Vilhena e da região do Cone Sul. As estratégias foram pautadas no compromisso da gestão do Prefeito Delegado Flori, que tem priorizado investimentos na área da saúde, garantindo recursos e suporte para aprimorar o sistema de atendimento municipal.

O secretário municipal de saúde, Wagner Wasczuk, reforçou a importância do trabalho conjunto entre as instituições para alcançar os objetivos traçados. “Nossa meta é encerrar 2024 com resultados positivos e iniciar 2025 com novas estratégias e parcerias para oferecer um atendimento cada vez mais humanizado e eficiente à população de Vilhena”, destacou.

A reunião sinaliza um compromisso contínuo com a melhoria dos serviços de saúde no município, reafirmando que a gestão do Prefeito Delegado Flori está alinhada com as necessidades da comunidade, priorizando ações que beneficiem diretamente a qualidade de vida dos vilhenenses.