No próximo dia 31 de dezembro, a Sicoob Credisul irá creditar mais de R$ 60 milhões na conta capital dos seus cooperados. O valor será distribuído de forma proporcional à cota de cada associado, garantindo uma rentabilidade de 100% da Selic média de 2024, um excelente retorno para os sócios da cooperativa.

Em um ano desafiador para o mercado, a Sicoob Credisul manteve seu desempenho sólido. Com mais de R$ 7,2 bilhões em ativos e 125 mil associados, seguindo como a maior cooperativa de crédito da Região Norte. A cooperativa também se destacou por seu índice de eficiência, refletindo uma gestão eficaz e um compromisso com a sustentabilidade financeira.

Além disso, as ações sociais da Sicoob Credisul ganharam destaque, consolidando seu papel como agente transformador no desenvolvimento das comunidades onde atua.

Com vistas a um futuro ainda mais promissor, a Sicoob Credisul seguirá investindo em um modelo inclusivo de cooperativismo, moderno e de grandes ações. No ano de 2025, o foco continuará sendo o desenvolvimento socioeconômico das comunidades e a construção de uma cooperativa cada vez mais forte e conectada com as necessidades de seus associados.