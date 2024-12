Um notebook pertencente à Superintendência Regional de Educação de Cerejeiras foi furtado na manhã desta terça-feira (17).

O caso foi registrado pela servidora responsável pelo equipamento, que relatou o desaparecimento do aparelho durante o trajeto para o trabalho.

De acordo com o boletim de ocorrência, a servidora informou que retirou o notebook de casa no início da manhã, colocando-o em uma bolsa, que foi deixada no banco de trás do seu veículo. Durante o caminho, ela fez uma rápida parada em um posto de saúde, onde permaneceu por alguns minutos, e seguiu em direção ao trabalho. Ao chegar ao destino, percebeu que o equipamento não estava mais na bolsa.

O furto gerou preocupação, uma vez que o notebook é um bem público vinculado à Superintendência Regional de Educação e pode conter informações importantes relacionadas ao trabalho da unidade.

A Polícia Civil foi acionada e deve investigar o caso para tentar localizar o equipamento e identificar os responsáveis pelo furto. As autoridades alertam para que a população fique atenta a qualquer oferta suspeita de venda de notebooks na região e denuncie caso tenha informações que possam auxiliar na investigação.

A servidora destacou que seguiu a rotina normalmente até perceber o desaparecimento do equipamento e reforçou que a bolsa nem o carro não apresentavam sinais de violação até o momento da descoberta.