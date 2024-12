O município de Cerejeiras está recebendo mais um aporte financeiro fruto da parceria do deputado Ezequiel Neiva com o governador Marcos Rocha. Dessa vez, o investimento de quase R$ 2 milhões é para as sinalizações vertical (instalações de placas de sinalização e orientação) e horizontal (pintura de faixa), garantindo a melhoria da infraestrutura da cidade e mais segurança aos moradores.

Ezequiel Neiva destaca que investimento no valor de R$ 1.866.595,95 já foi transferido para a conta do município. “Agora, a prefeitura poderá contratar uma empresa especializada em sinalização. “As ruas devidamente sinalizadas com pinturas de faixas e instalação das placas é fundamental para organizar e orientar o tráfego de veículos e pedestres, aumentando a eficiência na circulação de todos. As placas de pare, por exemplo, são essenciais para evitar acidentes nos cruzamentos”, acrescentou o parlamentar.

Neiva reforça que o governador Marcos Rocha tem sido sensível às necessidades dos municípios. O deputado disse que sinalização das ruas de Cerejeiras foi uma das demandas apresentadas ao governador, numa audiência com a participação do meu filho, Wiveslando Neiva, suplente de deputado federal. “Rocha entendeu a importância do investimento, autorizando a liberação do recurso”, comemorou o deputado.