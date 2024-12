O ano de 2024 foi marcado por avanços significativos para Rondônia, impulsionados pelos investimentos realizados por meio das emendas parlamentares do senador Marcos Rogério (PL-RO). Ao todo, foram destinados mais de R$ 117,5 milhões para atender áreas prioritárias, como saúde, infraestrutura e desenvolvimento rural nos 52 municípios do estado.

Saúde

Na saúde, foram pagos R$ 34 milhões neste ano de 2024. Dentre os quais, destacam-se: investimentos para compra de ambulâncias, veículos para transporte de pacientes, inclusive com adaptações para pessoas com mobilidade reduzida, cirurgias eletivas, equipamentos para as unidades de saúde, compra de medicamentos e insumos de uso diário.

Dentre as principais obras entregues neste ano, destacam-se:

– Buritis: construção de CAPS e ampliação do Hospital Municipal

– Jaru: construção de duas UBS, no Bairro Morumbi e Savana Park

– Cacoal: ampliação do Hospital Materno Infantil e compra de equipamentos

– Colorado: construção do CAPS – em andamento.

– Vilhena: construção de três alas do Hospital Regional

– Chupinguaia: construção de UBS – em andamento.

– Presidente Médici: construção de UBS no Distrito Riachuelo

Infraestrutura e Desenvolvimento

Outro setor que recebeu grandes investimentos do senador Marcos Rogério foi a área de infraestrutura e desenvolvimento. Foram investidos 34,8 milhões, nos 52 municípios de Rondônia, contemplando pavimentação asfáltica, construção de pontes, aquisição de implementos agrícolas, maquinários e etc.

Entre as grandes obras destacadas está a duplicação da Avenida Brasil, em Ji-Paraná, uma iniciativa que trará mais segurança e mobilidade para a região.

Compromisso com Rondônia

“Encerramos 2024 com a certeza de que estamos no caminho certo. Cada recurso investido é fruto de nosso compromisso com as necessidades reais dos rondonienses, buscando levar qualidade de vida para todas as regiões do estado”, destacou o senador Marcos Rogério.

Com esses investimentos, o senador reforça sua atuação em prol do desenvolvimento de Rondônia, garantindo melhorias estruturais e avanços nos principais setores que impactam diretamente a vida da população.