Em sessão extraordinária realizada na manhã desta terça-feira, 17, a Câmara de Vereadores de Vilhena aprovou o projeto de lei n. 7.067/2024, que trata da Lei Orçamentária Anual (LOA) estabelecendo o orçamento de R$ 729.512.476,00 (setecentos e vinte e nove milhões quinhentos e doze mil quatrocentos e setenta e seis reais) e fixa a despesa total em igual valor para o município em 2025.

No projeto, a justificativa apresentada pelo prefeito Flori Cordeiro é que o orçamento é “um instrumento fundamental para o planejamento dos esforços governamentais visando o desenvolvimento socioeconômico sustentável do Município de Vilhena, elaborado a partir do norte traçado pelas estratégias e programas estabelecidos na Lei do Plano Plurianual – PPA para o quadriênio 2022-2025”.

Conforme o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) aprovado pela Câmara de Vilhena e obtido pelo Extra de Rondônia, as pastas que receberão mais recursos no próximo ano são: Educação, com R$ 180 milhões, e Saúde, também com R$ 180 milhões.

Confira os valores destinados às principais pastas: R$ 180 milhões serão destinados para a Secretaria Municipal de Educação (Semed), R$ 180 milhões para a Saúde (Semus), R$ 72 milhões no setor de Administração, R$ 58 milhões para Secretaria de Obras (Semosp), R$ 21 milhões para a Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz), R$ 9 milhões na Agricultura, R$ 10 milhões na Assistência Social, R$ 1,1 milhões para a Secretaria Municipal de Esportes (Semec), e R$ 833 mil para a Secretaria Municipal de Comunicação, entre outros. A Câmara de Vilhena receberá R$ 18 milhões.

O valor do orçamento para 2025, que é de R$ 729 milhões, teve um aumento de 24% com relação ao orçamento de 2024, que foi de R$ 584 milhões. Agora o projeto aprovado vai para sanção do mandatário municipal.

Veja valores abaixo: