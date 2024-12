Um incidente que resultou em dois feridos aconteceu na noite desta segunda-feira, 16, no município de Chupinguaia.

Um homem, identificado como J.V, armado com um facão, teria ferido duas pessoas numa praça da cidade.

Um dos feridos teve cortes na região do crânio e costas, e precisou ser levado de emergência à cidade de Cacoal.

Conforme relatos, a vítima atentou segurar o facão do agressor, quando populares interviram para que a situação na resultasse em morte. Dois policiais à paisana interviram para deter J. V.

Num vídeo que circula nas redes sociais, as pessoas tentar conter as agressões feitas por J.V. Em áudio, uma das pessoas envolvidas – e tentou ajudar a vítima – alerta a respeito do perigo da escuridão da praça. Ainda não há informações oficiais do que motivou a agressão. Assista ao vídeo abaixo: