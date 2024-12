A tradicional Cantata de Natal da Sicoob Credisul mais uma vez encantou o público, reunindo cerca de 4 mil pessoas na noite de 13 de dezembro. O evento, realizado no Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul, em Vilhena, trouxe como tema “O Maravilhoso Agora”, um convite para que todos aproveitem o presente com intensidade e alegria.

Com uma atmosfera mágica, repleta de luzes e decoração natalina, o espetáculo deste ano emocionou o público presente com um repertório especial, focado na celebração do momento presente.

Os corais Sicoob Credisul e ONG O Caminho, sob a regência de Ana Cássia Silvestre, trouxeram uma apresentação repleta de paz, amor e alegria. A noite também contou com a participação do coral Pleno Louvor da Igreja Assembleia de Deus, regido por Glaucia Sales Marinho, e do grupo Soar.

Um dos momentos mais esperados da noite foi a chegada do Papai Noel, que encerrou o espetáculo, completando a magia e o encanto do Natal. O bom velhinho saiu de sua Kombi toda decorada, enquanto caía neve e a criançada vibrava de emoção. No céu, uma grandiosa queima de fogos iluminava o momento.

PROGRAMAÇÃO DE NATAL

A magia do Natal continua no Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul com a Casa do Papai Noel, um espaço encantado onde as crianças podem tirar fotos com o bom velhinho e deixar seus pedidos na Árvore dos Desejos. Além da Feira das Coisas, que reúne uma variedade de produtos, como itens de moda, beleza, decoração, artesanato e gastronomia, movimentando a economia local e oferecendo diversas opções de presentes para quem deseja celebrar o Natal de forma especial.