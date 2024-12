Os entendimentos entre os vereadores eleitos em Colorado do Oeste para a composição da Mesa Diretora estão avançados e indicam uma definição majoritária para a próxima legislatura.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, as articulações têm sido intensas, mas a formação da nova direção da Câmara Municipal já conta com um acordo entre a maioria.

De acordo com as informações, a presidência deverá ficar sob a responsabilidade da técnico em enfermagem e vereadora Tatiane Inácio dos Santos. A vice-presidência será ocupada por Ivandro Anton Buzanello, enquanto a função de primeira secretária ficará com Sandra Ribeiro dos Santos Reis. O cargo de segundo secretário deverá ser assumido por Gilmar Gonçalves dos Santos.

O acordo reflete a busca por consenso entre os parlamentares para garantir a harmonia e eficiência nos trabalhos legislativos do próximo período. A definição da Mesa Diretora é um passo importante, pois a equipe será responsável por conduzir os debates, aprovações de projetos e deliberações que impactam diretamente a população de Colorado do Oeste.

A oficialização dessa composição deve ocorrer na sessão de posse e eleição da Mesa, quando os vereadores eleitos tomarão suas cadeiras no plenário da Câmara Municipal.

Até lá, novas movimentações políticas podem acontecer, mas, por enquanto, a formação da Mesa já conta com o apoio da maioria dos parlamentares.