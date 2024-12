A Deputada Federal Cristiane Lopes ocupou lugar de destaque no Ranking dos Políticos 2024 do Congresso, uma iniciativa nacional que avalia o desempenho de senadores e deputados federais com base em critérios como combate à corrupção, redução de privilégios, eficiência no uso de recursos públicos e compromisso com a transparência.

Isso reflete a seriedade e o comprometimento da parlamentar com o fortalecimento da democracia e a busca por um Brasil mais justo e eficiente. “Ser reconhecida como uma parlamentar atuante por Rondônia é uma honra que dedico ao povo do nosso estado. Esse resultado reforça a importância de um trabalho transparente, ético e voltado para atender às verdadeiras necessidades da população”.

O Ranking dos Políticos, criado em 2011, é uma organização independente, financiada pela sociedade civil, que analisa dados públicos e oficiais para avaliar a atuação parlamentar e a bancada de Rondônia ocupa o primeiro lugar na média nacional.

A posição de destaque é um reflexo do trabalho dedicado e transparente da deputada. A avaliação rigorosa, que utiliza dados provenientes do Senado, da Câmara e de tribunais, reforça a legitimidade do reconhecimento. O uso de tecnologia própria na análise garante precisão e credibilidade aos resultados.

Desde o início de seu mandato, a Deputada Cristiane Lopes tem trabalhado incansavelmente para melhorar a vida dos rondonienses em muitas frentes de atuação, ela tem priorizado pautas que garantem investimentos em setores essenciais, assegurando que os rondonienses tenham acesso a serviços públicos de qualidade.

“Luto pela reconstrução da BR-319, para melhorar a infraestrutura e o desenvolvimento de Rondônia, pela redução das tarifas de energia elétrica e por soluções para a crise no transporte aéreo, através do PL 539/24 de minha autoria. Mobilizei recursos para saúde, nossos pescadores e agricultores afetados pela estiagem e fortaleci a segurança pública com novos investimentos. Essa conquista é nossa”, afirmou.

Ao ser reconhecida como uma das melhores parlamentares de Rondônia, reafirma seu compromisso com a população e com os princípios que regem seu mandato. Este resultado serve de inspiração para todos aqueles que acreditam em uma política mais eficiente e comprometida com o bem comum.

“Este reconhecimento não é apenas meu, mas de toda a população do meu estado, que confia no meu trabalho e me motiva a seguir em frente. Continuarei lutando com ética e responsabilidade para construir um Brasil e uma Rondônia melhor para todos”, concluiu.