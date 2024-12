Com uma programação intensa e cheia de atrações, a Diip Bar se prepara para oferecer noites inesquecíveis durante o mês de dezembro.

A casa promete boa música, promoções especiais e muita diversão para o público que busca curtir o clima de fim de ano em grande estilo. Confira a agenda e prepare-se para três dias de festas imperdíveis!

Sexta-feira – 20/12: DIIP NO BEATS

A partir das 22h, a noite de sexta-feira será marcada pela energia contagiante do evento “Diip no Beats”, que trará Pedro Scott como atração principal, acompanhado de EnevaX, Lucas Panta, Romário Oliveira e Ulis Oliveira. Além de muita música boa, a noite contará com promoções especiais de bebidas, com copões a partir de R$ 10,00. A entrada será promocional, com valor de R$ 10 válido até a meia-noite.

Sábado – 21/12: DIP IN NINETEEN

No sábado, o Diip Bar abre as portas mais cedo, às 19h, para a noite “Dip in Nineteen”, garantindo animação até o amanhecer. A programação inclui apresentações de Meire Cabianci, Ery & Maciel, além dos já consagrados Lucas Panta, Ulis Oliveira e Romário Oliveira. A entrada será gratuita até às 20h, uma ótima oportunidade para quem quer curtir uma noite completa sem pesar no bolso.

Terça-feira – 24/12 : SANTA CLAUS

Na véspera de Natal, o Diip Bar apresenta o evento “Santa Claus”, prometendo ser “a melhor festa do ano”. Com abertura da casa às 23h50, o público poderá curtir apresentações de grandes nomes como KAAIF, Álipe Alves, Ulis, EnevaX, Panta e Romarinho. Uma celebração especial para aqueles que desejam entrar no clima natalino com muita música e diversão.