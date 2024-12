Os eleitos na eleição municipal de outubro passado foram diplomados na manhã desta quarta-feira, 18, em solenidade realizada no auditório da Câmara de Vilhena.

O prefeito reeleito Flori Cordeiro (Podemos) não esteve presente na cerimônia, mandou um representante, mas não recebeu o diploma.

A Juíza Eleitoral Christian Carla de Almeida Freitas presidiu a solenidade de posse, solicitando aos representantes do Executivo que conduzam com firmeza as atividades e aos parlamentares eleitos que cumpram seu papel fiscalizador dos atos do Poder Executivo.

A magistrada destacou que a diplomação é fruto da democracia, reflete a vontade soberana do povo manifestada nas urnas e marca o início de uma nova etapa do governo em Vilhena. “E para ressaltar a importância da democracia, o lema da Justiça Eleitoral foi: ‘Meu Voto, Meu Poder – a cidadania em todos os lugares, sem excluir ninguém’. Que o prefeito e vice-prefeito escolhidos conduzam o Executivo com firmeza, com planejamento e sensibilidade, enfrentando os desafios cotidianos com soluções que atendam as necessidades da população.

Aos vereadores, representantes legítimos da comunidade, cabe o papel de legislar com sabedoria e fiscalizar com responsabilidade os atos do Executivo, buscando sempre o equilíbrio entre as demandas do povo e os limites pela legislação. Que a cada debate nesta Casa legislativa seja guiada pelo diálogo, polo respeito às diferenças e pelo desejo de construir uma sociedade mais justa e fraterna.

Ao encerrar minhas palavras, faço votos por uma gestão pautada pela justiça, pela eficiência e pelo compromisso com a nossa cidade. Que todos os eleitos, independente de suas convicções e partidos, trabalhem unidos em favor do bem-estar coletivo”, encerrou.

Na cerimônia, além do vice-prefeito, Aparecido Donadoni (PL), foram diplomados os vereadores eleitos: Samir Ali (MDB), Celso Machado (PL), Wilson Tabalipa (PL), Gabriel Graebin (PRD), Roberto Moraes (PODE), Jander Rocha (PODE), Anderson Kozowski, Pedrinho Sanches (PODE), Eliton Costa, José Francisco “Zé Duda” (REPUBLICANOS), Amanda Areval (REPUBLICANOS), Silvano Pessoa (UNIÃO) e Rosilene Batista (UNIÃO).

Também foram diplomados os 1º suplentes, de cada partido: José Carlos Silverio (MDB), Doracy Leal (PL), Deiveson Alves (PODEMOS), Eraldo dal Pasolo (REPUBLICANOS) e Oziane Germiniano (UNIÃO).

POSSE

Conforme informações do Legislativo, a posse dos eleitos acontecerá no dia 1º de janeiro de 2025, às 15h, no plenário da Câmara Municipal.