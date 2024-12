O deputado estadual Cássio Gois (PSD), que mora na cidade de Cacoal, esteve na manhã desta quarta-feira, 18, em Vilhena, para prestigiar a diplomação de seu correligionário, o vereador Jander Rocha.

Durante entrevista ao Extra de Rondônia, o parlamentar falou sobre sua atuação política na Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE), os investimentos realizados e suas expectativas para 2025.

Cássio destacou a importância do Legislativo Municipal para o desenvolvimento das cidades e elogiou o trabalho de Jander Rocha. “A Câmara de Vereadores é fundamental para a cidade. Acompanhei o processo eleitoral de Jander, um grande amigo e parceiro, que já fazia um trabalho exemplar na assistência social. Agora, com mandato, ele será um defensor do povo vilhenense e um parceiro do prefeito Delegado Flori Cordeiro”, disse.

O deputado fez um balanço positivo de seu mandato, afirmando que já destinou aproximadamente R$ 30 milhões em recursos para o estado de Rondônia. Entre as principais áreas contempladas, ele destacou ações voltadas para a saúde e a agricultura. “Temos a melhor maternidade municipal de Rondônia em Cacoal, que atende seis municípios. Já investimos mais de R$ 3 milhões na modernização, com aparelhos de raio X digital e equipamentos para estabilização de unidade neonatal. Também apoiamos o transporte de pacientes para consultas especializadas até Porto Velho”, ressaltou.

No setor agrícola, o parlamentar enfatizou sua atuação em prol da cultura do café, citando leis importantes que impactam diretamente os produtores. “A Lei 566, que regulamenta a qualidade do café, e a Lei 5408, que garante a aquisição de café robusta amazônica pela administração pública, já estão em vigor e são grandes conquistas para Rondônia.”

Cássio Gois também mencionou o crescimento de sua base de apoio, que passou de três para sete prefeitos parceiros em diferentes regiões do estado. Ele citou como exemplo a parceria com o vice-prefeito de Chupinguaia, Eliezer Paraíso, e reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento de Rondônia.

“Isso reflete a forma como trabalhamos. É gratificante ver a adesão ao nosso projeto, e continuaremos atuando com dedicação para alcançar resultados expressivos.”

A partir de 1º de fevereiro, Cássio Gois assumirá o cargo de segundo secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Rondônia, ao lado do presidente Alex Redano. “Para mim, é uma grande satisfação compor a mesa diretora logo no primeiro mandato. Essa posição fortalece nossa atuação e nos dá ainda mais condições de trabalhar pelo estado”, destacou ao Extra de Rondônia.

Encerrando a entrevista, o deputado deixou uma mensagem de otimismo para a população. “Rondônia é um estado agrícola, de pessoas trabalhadoras e ordeiras. Acredito que 2025 será um ano de grandes realizações. Que os políticos recém-eleitos busquem dar orgulho ao nosso estado e coloquem Rondônia na rota do desenvolvimento. Temos um governador sério, Coronel Marcos Rocha, que vem promovendo avanços significativos, e continuaremos empenhados em contribuir para esse crescimento”.