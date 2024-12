Um caso envolvendo a morte de um adolescente e outro com ferimentos graves está sendo investigado em São Francisco do Guaporé.

Edileusa Costa Lourenço, mãe da vítima fatal, denunciou a suposta violência policial que teria causado o acidente fatal no último final de semana.

Em visita à redação do Extra de Rondônia, em Vilhena, na manhã desta terça-feira, 17, Edileusa, mãe de Natanias, de 16 anos, contou que no último domingo, 15, o adolescente estava a caminho de uma confraternização escolar, acompanhado de outro jovem, que era o proprietário da moto, embora também tivesse 16 anos e não possuísse carteira de habilitação.

Durante o trajeto, a polícia teria sinalizado para que eles parassem, mas os jovens tentaram fugir. Segundo a mãe, houve uma perseguição, e a viatura policial teria colidido com os adolescentes, fazendo-os cair.

Edileusa afirmou que, após a queda, os próprios policiais os colocaram na viatura e os levaram para o hospital. Ela disse que seu filho sofreu múltiplas fraturas e não resistiu aos ferimentos, falecendo ao dar entrada no hospital. O segundo adolescente, que está internado, teria presenciado os acontecimentos e permanece consciente.

Edileusa questiona a necessidade da abordagem e da perseguição policial, além de exigir uma investigação sobre as circunstâncias da morte. Ela também afirmou que não houve perícia no local do acidente e que os celulares dos adolescentes foram apreendidos pela polícia, sem devolução até o momento.

Em suas palavras, Edileusa afirmou: “Queremos transparência nas apurações e o acesso às imagens registradas durante o episódio. O pai de Natanias, responsável pelo jovem, registrou um boletim de ocorrência contra a ação policial, mas até agora não tivemos acesso ao Boletim de Ocorrência de domingo, quando abordaram meu filho. A família está inconformada e exige o esclarecimento pleno dos fatos e justiça”.

A reportagem do Extra de Rondônia tentou manter contato com a PM em São Francisco do Guaporé, mas não obteve sucesso. Contudo, o site deixa espaço para eventuais esclarecimentos do caso.