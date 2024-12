O senador Marcos Rogério (PL-RO) reafirma seu compromisso com a saúde pública de Rondônia ao investir, em 2024, mais de R$ 34 milhões por meio de emendas parlamentares.

Dentre esse valor, destacam-se os investimentos para compra de ambulâncias, veículos para transporte de pacientes, inclusive com adaptações para pessoas com mobilidade reduzida, cirurgias eletivas, equipamentos para as unidades de saúde, compra de medicamentos e insumos de uso diário.

Entre as obras em andamento, destaca-se a construção do Hospital Municipal de Machadinho D’Oeste, que está em ritmo acelerado. Em Presidente Médici, foi construída uma nova UBS no Bairro Novo Riachuelo, também com recursos do senador Marcos Rogério. Em Buritis, foi entregue um novo CAPS, além da reforma do

Hospital Municipal.

Além disso, em 2024 foram entregues duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) no município de Jaru, ambas construídas com recursos provenientes das emendas do senador.

Desde o início de seu mandato, Marcos Rogério já direcionou mais de R$ 322 milhões exclusivamente para a área da saúde em Rondônia. Este esforço é reflexo do compromisso do senador em priorizar um dos pilares de sua atuação parlamentar: garantir que os rondonienses tenham acesso a uma saúde de qualidade.

“Cuidar da saúde das pessoas é minha prioridade. Esses investimentos reforçam nosso compromisso em levar estrutura e atendimento digno a cada canto de Rondônia”, destacou o senador.

Hospital Regional de Ji-Paraná

Outro destaque entre os projetos estruturantes é a construção do Hospital Regional de Ji-Paraná. Para esta obra, Marcos Rogério firmou compromisso de destinar R$ 48 milhões em 2025, como parte da primeira parcela de um total de R$ 100 milhões. A unidade será moderna e bem estruturada, com capacidade para atender toda a região central do estado.

Com esses recursos, o senador busca ampliar a oferta de serviços de saúde, beneficiar milhares de famílias e fortalecer a rede pública estadual e municipal.

Principais entregas em 2024

Dentre as principais obras entregues neste ano, destacam-se:

– Buritis: Construção de CAPS e Ampliação do Hospital Municipal

– Jaru: Construção de duas UBS, no Bairro Morumbi e Savana Park

– Cacoal: Ampliação e compra de equipamentos para o Hospital Materno Infantil

– Colorado: Construção do CAPS – Obra em andamento.

– Vilhena: Construção de três alas do Hospital Regional

– Chupinguaia: Construção de UBS – Obra em andamento.

– Presidente Médici: Construção de UBS no Distrito Riachuelo