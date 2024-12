Em uma importante conquista para os brasileiros, a Câmara dos Deputados aprovou o fim do seguro obrigatório de veículos terrestres, o DPVAT, com um placar expressivo de 444 votos a 16.

Essa vitória contou com o empenho decisivo do deputado federal Lúcio Mosquini, que lutou incansavelmente para evitar a volta desse imposto que tanto impactava os proprietários de veículos.

Após acusações de quebra de acordos, a liderança do governo cedeu à pressão e apresentou a proposta para derrubar a volta do DPVAT. Agora, o texto segue para votação no Senado e simboliza um alívio para milhares de brasileiros.

Além de barrar o DPVAT, a proposta aprovada inclui medidas para conter o crescimento de despesas públicas, como a possibilidade de congelar até 15% das emendas parlamentares não impositivas e utilizar saldos de fundos nacionais para abater a dívida pública.

Lúcio Mosquini comemorou a aprovação como mais uma vitória do trabalho árduo em prol do povo brasileiro, reafirmando seu compromisso com a redução de impostos e com a justiça tributária.

