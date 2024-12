Nesta quarta-feira (18), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) participou da cerimônia de lançamento da operação Rodovida 2024/2025, realizada na Unidade Operacional da PRF em São José dos Pinhais (PR).

A operação tem como tema “Desacelere. Seu bem maior é a vida”, e como objetivo tornar o trânsito nas rodovias federais de todo o país mais seguro, através de ações sinérgicas com esforços de diversas instituições que compõem o Sistema Nacional de Trânsito (SNT). Até o encerramento da ação, previsto para 9 de março de 2025, após o Carnaval, serão intensificados os trabalhos de fiscalização e conscientização dos motoristas em todo o Brasil.

Entre janeiro e outubro de 2024, o excesso de velocidade resultou em mais de 5.079.000 autos de infração. Em comparação com o mesmo período do ano passado, quando foram registradas mais de 2.138.000 autuações relacionadas à velocidade incompatível, o índice representa aumento de 137,5%.

Apesar do alta significativa nas infrações, a PRF registrou queda no número de sinistros de trânsito e mortes em que a causa principal foi o excesso de velocidade. De janeiro a outubro deste ano, foram 3.478 sinistros e 358 óbitos. Enquanto no ano passado, foram 3.508 ocorrências e 381 mortes.

No lançamento deste ano, o Diretor-Geral da PRF, Antonio Fernando, destacou a importância da atuação da PRF na preservação da segurança viária: “A presença da PRF no policiamento ostensivo preventivo é fundamental para evitar o aumento dos acidentes, uma vez que temos que reduzir o número de acidentes e de mortes no trânsito. Nós temos o compromisso, inclusive com a Organização das Nações Unidas (ONU), e vamos empenhar os nossos esforços para a segurança, preservação e salvamento de vidas”.

Reação tardia ou ineficiente do condutor

A correlação entre o excesso de velocidade e a reação tardia ou ineficiente dos condutores é um dos principais desafios para a segurança viária. A velocidade excessiva reduz o tempo de reação necessário para desviar de obstáculos, frear a tempo ou lidar com mudanças inesperadas na via. Isso se reflete nos dados, uma vez que a velocidade elevada pode ser fator determinante em muitos sinistros de trânsito fatais com vítimas.

Entre janeiro e outubro de 2024, a PRF registrou 9.013 sinistros de trânsito atribuídos à reação tardia ou ineficiente dos condutores, o que resultou em 10.506 feridos e 575 mortes.

Atuação coletiva

A PRF intensifica a fiscalização com uso de radares portáteis, operações em trechos onde esses números são mais expressivos e investe em campanhas educativas permanentes, além de adotar tecnologias avançadas para monitoramento e prevenção de sinistros. Os condutores também são peças fundamentais neste cenário, por isso é necessário que respeitem os limites de velocidade das vias e adotem comportamentos conscientes, como evitar distrações e manter o veículo sempre em boas condições. Os pedestres devem usar passarelas e faixas de pedestre sempre que disponíveis, respeitar a sinalização e atravessar somente em locais seguros.

Abertura em Rondônia

Em Rondônia, a cerimônia de abertura da solenidade foi realizada na capital (Porto Velho), no Auditório do Corpo de Bombeiros Militares, presidida pelo Ilustre Coordenador-Geral de Segurança Viária, Inspetor Jeferson Almeida, acompanhado do Chefe da Seção de Operações, PRF David, e do Chefe da Delegacia 01, PRF Cascão.

Nas palavras do Coordenador “A estrutura da Rodovida é o incentivo à integração; por isso, realizamos o projeto em parceria com outros órgãos. Teremos ações integradas no decorrer de três meses com mais de cento e cinquenta delegacias Brasil afora.”

E nesse sentido, buscando implementar tais ideias, a Gestão local buscou parcerias específicas com diversas instituições públicas nos três níveis fazendários, com destaque para o Departamento de Trânsito de Rondônia (DETRAN-RO), a Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (AGEVISA), o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) e as Forças de Segurança Pública.

Na parte educativa teremos comandos específicos com as entregas de flyers alertando os condutores sobre a importância da prática da direção defensiva, respeitando os limites de velocidade, bem como a adoção de cuidados mínimos e necessários para a realização de uma viagem tranquila e segura. Também haverá ações interativas com os motoristas, através do uso de simuladores de embriaguez, vídeos educativos e palestras voltadas à conscientização sobre os riscos do excesso de velocidade.

A operação está alinhada a Segunda Década de Ação pela Segurança no Trânsito (2021-2030), estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU), para conscientizar gestores sobre a importância da promoção de políticas públicas com foco no trânsito. Além disso, ela também busca alertar a população para um maior cuidado e respeito às leis de trânsito, com o objetivo promover um ambiente seguro para pedestres, ciclistas, motoristas e motociclistas.