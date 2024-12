Após um recurso destinado pelo senador Jaime Bagattoli (PL), o município de Vilhena tem dado continuidade às consultas e procedimentos médicos que buscam pôr fim à fila de pacientes no Cone Sul do estado. Até o momento, mais de 8 mil consultas médicas com especialistas já foram realizadas.

Até o início deste mês, por exemplo, já foram feitas mais de 3,8 mil consultas com oftalmologista, mais de 1,6 mil de ortopedia, cerca de 1,3 mil com otorrinolaringologista, além de mais de 200 consultas de cardiologia.

Entram nessa conta também cerca de 500 exames de ecocardiograma transtorácico e quase 400 ultrassonografias.

“É muito gratificante ver que nosso recurso tem permitido que Vilhena aumente sua capacidade na área da saúde. Vale lembrar que por ser o maior município do cone sul, Vilhena acaba por atender também a pacientes dessa região e de outros municípios do estado que chegam à cidade em busca de atendimento. Parabenizo aqui a Prefeitura e a secretária de Saúde pela condução do processo e gestão do recurso. E que os pacientes cadastrados na regulação não deixem essa oportunidade passar”, afirma o senador.