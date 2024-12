Em entrevista ao Extra de Rondônia, a assessoria dos Postos Mirian anunciou a nova campanha do Grupo M Auto: “M da Sorte”. A promoção, válida em todo o estado de Rondônia, promete movimentar o final de 2024 e início de 2025.

Os clientes que abastecerem nos postos M Auto estarão concorrendo a prêmios imperdíveis: três motos Honda Biz 125 zero km e três consoles Playstation 5 Slim.

Para concorrer, basta abastecer em qualquer posto participante. A cada abastecimento, o cliente recebe um cupom para preencher e depositar na urna disponível. Quanto mais abastecimentos, maiores as chances de ganhar.

De acordo com a assessoria, o grande sorteio será realizado no dia 03 de janeiro de 2025, premiando seis sortudos com itens que unem mobilidade e entretenimento de alta tecnologia.

A assessoria destacou que a campanha “M da Sorte” reforça o compromisso do Grupo M Auto em valorizar seus clientes, além de estreitar a relação com o público por meio de iniciativas diferenciadas. A promoção é válida exclusivamente nos postos M Auto, com atuação destacada em cidades como Vilhena, Ji-Paraná e Porto Velho.

Além da campanha, os Postos M Auto mantêm sua dedicação em oferecer qualidade e economia. Recentemente, o grupo ampliou suas operações em Rondônia, incluindo promoções especiais voltadas para combustíveis, carros pequenos e caminhonetes. A assessoria reforçou que essa postura solidifica a rede como uma das mais confiáveis do estado.

Para participar e conhecer as regras completas da promoção, basta visitar os postos participantes.