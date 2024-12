FELIZ NATAL 2024 – CONFRATERNIZAÇÃO COLABORADORES e FAMÍLIAS Na Capital do Café, em total clima natalino, com descontraído jantar, som ao vivo e mimos, no último dia 14, a noite foi marcada pelo tradicional JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO das concessionárias PSV CACOAL – FIAT / CITRÖEN / GWM / PEUGEOT e PSV FIAT ROLIM DE MOURA do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia, com os colaboradores e suas famílias.

FELIZ NATAL 2024 – POLIANA MIRANDA e FAMÍLIA Na foto a dinâmica empresária POLIANA MIRANDA do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia, com os filhos Arthur e Rafael, e seu namorado Eduardo Henrique Mendes Felisberto, comandou a noite, com mensagem natalina e oração

FELIZ NATAL 2024 – DIRETORIA PSV MARCIA GRONER Na foto a diretora MARCIA GRONER FELIZ NATAL 2024 – GESTORA DE VENDAS PSV RUTE MANDRICK Na foto a Gestora de Vendas RUTE MANDRICK com o esposo advogado Cláudio Arsênio dos Santos, seu filho Lucas Mandrick com a esposa Reginata Fernandes, e as filhas Geovana e Ana Clara Mandrick com o namorado Ariel Lucas

FELIZ NATAL 2024 – GESTORA DE VENDAS PSV KAWANNY CAMARGO Na foto a Gestora de Vendas KAWANNY CAMARGO com o esposo Gregorio Souza

FELIZ NATAL 2024 – CARINHO Na foto estou com a empresária POLIANA MIRANDA, amiga que admiro, e pela qual tenho o maior carinho e respeito

FELIZ NATAL 2024 – MIMO Feliz com o mimo de Natal entregue pela diretora MARCIA GRONER das concessionárias PSV CACOAL – FIAT / CITRÖEN / GWM / PEUGEOT e PSV FIAT ROLIM DE MOURA do renomado GRUPO GILBERTO MIRANDA em Rondônia

GWM MEGA MOTORS CACOAL No último dia 12, no pátio do Estacionamento Municipal de Cacoal/RO, registrei a participação do GRUPO GILBERTO MIRANDA no prestigiado SUPER FEIRÃO DO FINANCIAMENTO de carros do SICOOB FRONTEIRAS. Na foto o consultor de vendas ANDRÉ DOTTO PACHECO

FELIZ NATAL 2024 – SICOOB FRONTEIRAS O SICOOB FRONTEIRAS soma mais de 24 mil cooperados, com agências nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Neste ano, a cooperativa que surgiu em Cacoal, no ano de 1999, por iniciativa de 59 empreendedores locais, completou 25 ANOS de atividade

SICOOB FRONTEIRAS No último dia 12, no pátio do Estacionamento Municipal de Cacoal/RO, foi realizado o SUPER FEIRÃO DO FINANCIAMENTO de carros do SICOOB FRONTEIRAS. Registrei o gerente Edvaldo Rodrigues da agência Cacoal, e os gerentes de Relacionamento PF Daiele Lopes e de PJ Dhiego Novais, e o assistente Bruno Andrade

FELIZ NATAL 2024 – CASA & DECORAÇÃO Registrei na CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, o empresário e sócio proprietário OTÁVIO FOLI, com a REVISTA MARISA LINHARES Edição Especial do TROFÉU CACAU DE OURO 2024. A empresa foi homenageada na 21ª Edição do tradicional evento, como a maior e mais completa loja de móveis e decoração de Rondônia

FELIZ NATAL 2024 – CASA & DECORAÇÃO Registrei na CASA & DECORAÇÃO em Cacoal, o empresário e sócio proprietário WENDER GARCIA, com a REVISTA MARISA LINHARES Edição Especial do TROFÉU CACAU DE OURO 2024. A empresa foi homenageada na 21ª Edição do tradicional evento, como a maior e mais completa loja de móveis e decoração de Rondônia

FELIZ NATAL 2024 – DIMARE CACOAL Registrei na DIMARE CACOAL, o empresário e sócio proprietário WESLEY GARCIA, com a REVISTA MARISA LINHARES Edição Especial do TROFÉU CACAU DE OURO 2024. A empresa foi homenageada na 21ª Edição do tradicional evento, como franquia de Móveis Planejados