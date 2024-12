A história de Eliezer Nunes Barros, de 39 anos, é um exemplo de superação e determinação. Natural de Corumbiara, Rondônia, ele recentemente tomou posse como juiz do Tribunal de Justiça do estado, uma conquista que coroa uma trajetória marcada por desafios e muita perseverança.

Eliezer começou sua vida profissional como pedreiro após abandonar os estudos ainda jovem para ajudar no sustento da família. Aos 24 anos, decidiu retomar a educação, concluindo o Ensino Médio através do programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Dois anos depois, em 2009, foi aprovado em concurso público para agente penitenciário, iniciando uma nova etapa em sua vida.

Incentivado por amigos e movido pelo desejo de alcançar novos horizontes, ingressou na faculdade de Direito, conciliando os estudos com o trabalho. Durante esse período, enfrentou dificuldades financeiras, mas nunca desistiu. Determinado a ir além, aos 33 anos decidiu que queria se tornar juiz, dedicando-se com afinco a esse objetivo.

Eliezer não esquece as dificuldades que enfrentou ao longo do caminho, especialmente as financeiras. Ele planeja quitar as 22 parcelas restantes do FIES, financiamento estudantil utilizado para cursar a faculdade, com o primeiro salário como magistrado.

Em 2024, Eliezer atuou como juiz substituto durante as eleições municipais da comarca de Cerejeiras, que agrega os municípios de Corumbiara e Pimenteiras, presidindo ainda, semana passada, as cerimônias de diplomação dos eleitos nas três cidades. A reportagem do Extra de Rondônia participou das solenidades.

Sua história, que começou em Corumbiara e teve passagens por Chupinguaia, inspira não apenas pela superação das adversidades, mas também pela determinação em transformar sonhos em realidade.

A trajetória de Eliezer Nunes Barros reflete o poder do esforço e da educação como ferramentas para mudar vidas e construir um futuro melhor.

