Na manhã desta quinta-feira (19), o vereador Eliton Costa, recém-diplomado em Vilhena, visitou a redação do Extra de Rondônia.

Durante a entrevista, ele compartilhou suas impressões sobre o evento de diplomação realizado na última quarta-feira, 18, e revelou seus planos para o início do mandato.

Ao falar sobre o evento, Eliton destacou a qualidade das falas da juíza responsável pela cerimônia e do vice-prefeito, que enfatizaram a importância de uma política voltada para o progresso e o bem-estar da população. “Achei muito boa a fala do vice-prefeito, expondo o lado que o político tem que realmente trabalhar pelo povo, sempre com honestidade e dedicação”, afirmou.

Ele também manifestou otimismo em relação ao futuro da cidade: “Acredito que Vilhena vai crescer muito nos próximos anos, e como vereador quero contribuir para que isso aconteça de forma segura, com saúde e qualidade de vida para os vilhenenses

Eliton revelou que já está articulando parcerias com deputados estaduais e federais para viabilizar recursos destinados a reformas de praças e criação de espaços de lazer. Entre os projetos citados, está a revitalização da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no trecho entre o ginásio e o semáforo, incluindo uma pista de caminhada e áreas interativas, valorizando a região gastronômica da cidade.

Na área cultural, o vereador destacou o apoio a eventos e a construção do teatro municipal, fruto de uma parceria com o senador Confúcio Moura, que destinou quase R$ 6 milhões para a obra. “É um passo importante para Vilhena, e queremos trazer muitos outros projetos culturais para atender a demanda da população”, afirmou.

Questionado sobre a mesa diretora da Câmara, Eliton disse estar à disposição para compor a equipe ou até assumir a presidência. “A mesa é uma oportunidade de trabalhar mais, agilizar projetos e representar bem a Câmara”, declarou.

Eliton encerrou a entrevista com uma mensagem para a população: “Desejo um Feliz Natal, com paz e harmonia entre as famílias, e um ano novo de muita saúde e prosperidade. É importante que todos participem da gestão, compareçam às sessões da Câmara, cobrem e deem sugestões para construirmos juntos uma Vilhena melhor”.