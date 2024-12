Na manhã desta quinta-feira, 19, Maicon da Silva Raimundo, conhecido como “Lázaro” de Rondônia, foi morto pela Polícia após reagir à abordagem, no município de Juína, no estado do Mato Grosso, onde estava foragido há mais de cinco meses, informaram fontes policiais ao Extra de Rondônia.

Ele é apontado como o autor dos disparos que mataram o dentista Clei Bagattini, em Vilhena, no dia 12 de julho deste ano (leia mais AQUI).

O crime teria sido encomendado por um vilhenense, contratante do matador. A motivação do assassinato segue em sigilo para não atrapalhar as investigações. Lázaro estava armado com uma pistola no momento da abordagem policial e reagiu, o que levou à sua morte.